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Германия попросит США освободить ее от санкций против России
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Германия попросит США освободить ее от санкций против России 

Российская Газета 48 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Германия просит США освободить ее от антироссийских санкций. Об этом сообщает американское издание The Wall Street Journal.
В частности, руководство ФРГ планирует напрямую обратиться к Белому дому с просьбой не привлекать немецкие деловые круги к новым рестрикциям в отношении Москвы. Озвучить просьбу Берлина поручено министру финансов Германии Олафу Шольцу, который на этой неделе посетит Вашингтон.
После этого бизнес-интересы ФРГ будут отстаиваться на высшем уровне в ходе переговоров канцлера Ангелы Меркель с президентом США Дональдом Трампом. Ожидается, что встреча лидеров государств состоится в конце апреля.
Напомним, что американский лидер не исключил введения новых ограничительных мер в отношении Москвы. По его словам, очередные рестрикции могут вступить в силу в любое время. «Как только она (Россия — прим. „РГ“) их вполне заслужит», — отметил Трамп, говоря о сроках ввода санкций.
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