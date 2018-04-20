Заключение на законопроект об ответных мерах на санкции США правительство РФ может подготовить до 3 мая

Правительство РФ может до 3 мая 2018 г. подготовить заключение на законопроект об ответных действиях в отношении антироссийской политики США , а также расчеты по различным товарным группам. Об этом сообщил журналистам первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков по итогам встречи в нижней палате парламента, где обсуждался проект об ответных мерах на санкции США.

«Мы договорились о том, что до 3 мая получим подробное заключение правительства с расчетами по различными товарным группам, по которым можно было бы четко представлять те последствия, которые несут в себе такого рода меры для российской экономики. Чтобы этот закон и возможные принимаемые меры ни в коем случае не навредили российской экономике и российским гражданам», — заявил А. Жуков , комментируя итоги встречи.

Он добавил, что конкретные поправки к законопроекту могут также поступить до указанной даты.

«То есть при подготовке к первому чтению законопроекта, которое состоится 15 мая, мы уже будем иметь четкое представление о направлениях доработки законопроекта», — подчеркнул А. Жуков.