Санкций к госдолгу РФ не будет. Почему?

Москва , 16 апреля — «Вести. Экономика» Интерес нерезидентов к российским облигациям может стать страховкой от введения санкций США на покупку госдолга РФ . Почему?

Популярность российских облигаций среди иностранных инвесторов, как может показаться, делает их уязвимыми в случае, если санкции США спровоцируют массовое бегство нерезидентов. Однако глава долгового департамента Министерства финансов РФ Константин Вышковский считает это лучшей страховкой от новых ограничительных мер, такое мнение он высказал агентству Bloomberg

"Возможно, если бы наш рынок был бы более изолированным, то и вероятность введения санкций на госдолг была бы выше, — сказал Вышковский. — По существу, последние события подтверждают правильность выбранного несколько лет назад курса на интеграцию российского рынка в международный".

Действительно, подобного мнения придерживаются и в Штатах, во всяком случае пока. Напомним, на прошлой неделе американское министерство финансов рекомендовало не прибегать к крайней мере в виде санкций в отношении государственных бондов РФ, поскольку это нанесло бы слишком большой ущерб инвесторам из США.

Впрочем, паника на рынке ОФЗ все же была. Прошедшая неделя стала для долгового рынка РФ одной из худших за последние годы, доходности резко выросли, инвесторы закрывали позиции, опасаясь, что Минфин США все же пойдут на крайние меры. Отметим, что по последним данным доля нерезидентов на рынке ОФЗ составляла 34%.

[ИСТОРИЯВОПРОСА] История вопросаСША 6 апреля ввели новые ограничительные меры против РФ: правительство включило в санкционные списки ряд олигархов и фирм, связанных с государством, запретив инвесторам держать бумаги таких крупных компаний, как, например, ОК «Русал» . BlackRock Inc., Stone Harbor Investment Partners и JPMorgan Chase & Co. являются тремя крупнейшими держателями рублевого долга с вложениями на общую сумму около $4,9 миллиарда. Источник: Bloomberg [/ИСТОРИЯВОПРОСА] Эксперты считают, что сейчас вероятность введения санкций к российскому госдолгу даже ниже, чем была еще несколько дней назад, так как волатильность уже принесла определенные проблемы держателям этих бумаг.

Накануне президент США Дональд Трамп в своем Twitter сделал новое любопытное заявление: он написал, что Россия и Китай девальвируют свои валюты, а это неприемлемо, особенно, когда США повышают ставки.

Russia and China are playing the Currency Devaluation game as the U. S. keeps raising interest rates. Not acceptable!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 апреля 2018 г.

Это, конечно, смешно, поскольку сам Трамп ввел в отношении России санкции, которые обвалили рубль, к слову, не без участия американских спекулянтов, а затем еще кого-то обвиняет в этом. Не секрет, что зарубежные спекулянты, вкладываясь в российские ОФЗ, используют стратегию carry trade, то есть покупают рубли против долларов или других валют фондирования. Соответственно, если рубль слабеет, спекулянты несут потери на курсовой разнице. А если рубль слабеет на 10% за два дня, как это было на прошлой неделе, у этих самых спекулянтов начинается паника.

С Китаем ситуация чуть иная, но суть от этого не меняется, ведь именно Трамп начал угрожать китайцам заградительными пошлинами, объявив по сути торговую войну.