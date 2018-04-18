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Санкции против РФ по-прежнему рассматриваются — госдеп
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Санкции против РФ по-прежнему рассматриваются — госдеп 

Авторадио 42 минуты назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Санкции против России по-прежнему рассматриваются, заявила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт на фоне слухов о том, что президент Дональд Трамп заблокировал дальнейшее расширение ограничительных мер. На брифинге в Вашингтоне Науэрт отметила, что «санкции не сняты с рассмотрения, нам просто нечего объявить на эту тему». Между тем, сенатор-республиканец Рэнд Пол считает, что для введения санкций против России из-за предполагаемой химической атаки в Сирии нужно иметь доказательства того, что российская сторона могла иметь к ней отношение. Сенатор напомнил, что разведка США утверждает, что у нее есть доказательства вины Асада, но при этом обратил внимание на то, что президенту Сирии не было смысла проводить такую атаку в условиях, когда он почти одержал победу над своими противниками. В связи с этим Пол призвал сначала установить, какую роль играли в химатаке власти Сирии, а затем установить их связь с Россией.
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