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Минэкономразвития рассчитало равновесный курс рубля без учета новых санкций
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Минэкономразвития рассчитало равновесный курс рубля без учета новых санкций 

Rambler News Service 27 минут назад
Долгосрочное равновесное значение курса рубля к доллару США при текущих уровнях цен на нефть, текущем уровне курса евро к доллару США, отсутствии нового пакета санкций и покупок валюты в соответствии с бюджетным правилом с начала 2017 года оценивается на уровне около 50 рублей за доллар, следует из «Картины экономики за апрель 2018 года», подготовленной Минэкономразвития.
«Долгосрочное равновесное значение курса рубля к доллару США при текущих уровнях цен на нефть, текущем уровне курса евро к доллару США, отсутствии нового пакета санкций и покупок валюты в соответствии с бюджетным правилом с начала 2017 года оценивается на уровне около 50 рублей за доллар США», — говорится в документе.
В МЭР напомнили, что «в целях стабилизации ситуации на валютном рынке в период с 9 до 12 апреля Банк России не проводил операций по покупке иностранной валюты в интересах Минфина России, приняв решение о перераспределении соответствующих объемов на более благоприятный период».
«Принятое решение увеличило предложение валютной ликвидности рынке приблизительно на 200 млн долларов в день», — отмечается в документе.
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