Экономика РФ стабильно развивается вопреки санкциям — замглавы МИД РФ

ООН , 24 апр /ПРАЙМ/. Российская экономика стабильно развивается вопреки введенным в отношении РФ односторонним санкциям, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин , выступая во вторник на министерском сегменте форума Экономического и социального совета ООН по финансированию развития.

"Вопреки санкциям российская экономика сегодня более современная, конкурентоспособная, инновационная и может стабильно развиваться, опираясь, прежде всего, на собственные источники. Нами активно осваивается «цифровая» экономика, растет объем электронной торговли — на 21% за прошлый год. За счет льготных госкредитов и укрупненных фермерских грантов обеспечен рост производства продукции сельского хозяйства на 20%", — сказал Панкин.