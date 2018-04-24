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Экономика РФ стабильно развивается вопреки санкциям — замглавы МИД РФ
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Экономика РФ стабильно развивается вопреки санкциям — замглавы МИД РФ 

Прайм 38 минут назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
ООН, 24 апр /ПРАЙМ/. Российская экономика стабильно развивается вопреки введенным в отношении РФ односторонним санкциям, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин, выступая во вторник на министерском сегменте форума Экономического и социального совета ООН по финансированию развития.
"Вопреки санкциям российская экономика сегодня более современная, конкурентоспособная, инновационная и может стабильно развиваться, опираясь, прежде всего, на собственные источники. Нами активно осваивается «цифровая» экономика, растет объем электронной торговли — на 21% за прошлый год. За счет льготных госкредитов и укрупненных фермерских грантов обеспечен рост производства продукции сельского хозяйства на 20%", — сказал Панкин.
Дипломат отметил, что Россия вышла на 35-е место в рейтинге Doing Business и вошла в топ-15 стран по показателю прозрачности бюджета. «Укрепляется государственно-частное партнерство: Российский фонд прямых инвестиций и его со-инвесторы вложили свыше 19 миллиардов долларов в российские компании, работающие в области инфраструктуры и технологий», — отметил замглавы МИД РФ.
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