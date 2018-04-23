Для помощи санкционным компаниям. В правительстве РФ появится новая структура

Правительство РФ создаст структуру для взаимодействия с попавшими под санкции компаниями. Об этом сообщил министр финансов России Антон Силуанов.

«Будет при одном из ведомств создана такая структура, которая будет координировать действия всех ведомств в правительстве и взаимодействовать с попавшими под санкции предприятиями», — сказал глава Минфина

При каком именно ведомстве будет создана это структура, определит правительство, — сообщает Агентство нефтегазовой информации.