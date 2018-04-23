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Для помощи санкционным компаниям. В правительстве РФ появится новая структура
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Для помощи санкционным компаниям. В правительстве РФ появится новая структура 

ИА Север-Пресс 45 минут назад
Фото: ИА Север-Пресс
Правительство РФ создаст структуру для взаимодействия с попавшими под санкции компаниями. Об этом сообщил министр финансов России Антон Силуанов.
«Будет при одном из ведомств создана такая структура, которая будет координировать действия всех ведомств в правительстве и взаимодействовать с попавшими под санкции предприятиями», — сказал глава Минфина.
При каком именно ведомстве будет создана это структура, определит правительство, — сообщает Агентство нефтегазовой информации.
«Перечень санкционных компаний известен, и люди, которые там будут работать, должны быть в постоянном контакте с этими компаниями, изучать их потребности, изучать их предложения и готовить предложения для правительства. Это будет рабочий орган, я думаю, что он будет создан в ближайшее время», — отметил Антон Силуанов.
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