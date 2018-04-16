Власти Копейска вопреки решению суда не дают жильё 85-летней бабушке

Администрация Копеска третий месяц не может исполнить решение облсуда и предоставить 85-летней пенсионерке с сыном-инвалидом благоустроенное жильё, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

Рассказ о пожилой женщине, проживающей в холодном полуразрушенном бараке, прошлым летом был опубликован в газете «Аргументы и факты — Челябинск» в статье «Слёзы бабы Вали». Историей о нарушении жилищных прав пенсионерки и её сына-инвалида немедленно заинтересовалась прокуратура Челябинской области

Оказалось, что дом, где прогнили полы и частично обрушился потолок, был признан аварийным и подлежащим сносу ещё в 2015 году. Надзорное ведомство обратилось в Копейский городской суд, который обязал местную администрацию представить пенсионерке и её сыну вне очереди по договору социального найма двухкомнатную квартиры. Чиновники попытались обжаловать это решение в областном суде, но проиграли. И вот прошло три месяца, а выделить жильё бабушке администрация Копейска так и не смогла. Правда, её всё-таки переселили во временно предоставленное помещение.