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Власти Копейска вопреки решению суда не дают жильё 85-летней бабушке
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Власти Копейска вопреки решению суда не дают жильё 85-летней бабушке 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Администрация Копеска третий месяц не может исполнить решение облсуда и предоставить 85-летней пенсионерке с сыном-инвалидом благоустроенное жильё, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».
Рассказ о пожилой женщине, проживающей в холодном полуразрушенном бараке, прошлым летом был опубликован в газете «Аргументы и факты — Челябинск» в статье «Слёзы бабы Вали». Историей о нарушении жилищных прав пенсионерки и её сына-инвалида немедленно заинтересовалась прокуратура Челябинской области.
Оказалось, что дом, где прогнили полы и частично обрушился потолок, был признан аварийным и подлежащим сносу ещё в 2015 году. Надзорное ведомство обратилось в Копейский городской суд, который обязал местную администрацию представить пенсионерке и её сыну вне очереди по договору социального найма двухкомнатную квартиры. Чиновники попытались обжаловать это решение в областном суде, но проиграли. И вот прошло три месяца, а выделить жильё бабушке администрация Копейска так и не смогла. Правда, её всё-таки переселили во временно предоставленное помещение.
«Судебные приставы возбудили исполнительное производство с целью понуждения администрации города исполнить решение суда. Восстановление жилищных прав жительницы Копейска остаётся на контроле», — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.
Напомним, ранее, после претензий областной прокуратуры, в нехватке средств на расселение жильцов аварийных домов признался глава Челябинска Евгений Тефтелев.
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