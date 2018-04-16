Михаил Таратута: Опасные игры

Известный журналист-международник — о том, что стоит за тактикой Трампа в отношении России , и о том, сработает ли она.

В субботнюю ночь США все-таки нанесли ракетный удар по Сирии . До того всю прошлую неделю весь мир пытался разгадать загадку Трампа. В очередном твите американский президент, по сути, вызывал Россию на ракетную дуэль, при этом подтрунивая над возможностями ВКС противостоять американскому оружию. Однако уже через 40 минут на свет появился другой, вполне миролюбивый твит, в котором Трамп призывал Россию договариваться об ограничении гонки вооружений. А через три дня был нанесен ракетный удар. Что же это было — шаг к войне или призыв к миру?

Во-первых, что было и что есть — это внутренний политический фон, на котором Трамп делает воинственные заявления. С первого дня президентства Трампа его обвиняют в слишком мягком отношении к России. Хуже того — противники президента убеждают страну, что Трамп сговаривался с Кремлем о помощи ему в победе на выборах, что в теории может закончиться его импичментом. В такой ситуации чрезвычайно жесткий тон Трампа в отношении Москвы и последовавший удар по Сирии прибавляют ему политический капитал.

С другой стороны, мы помним, что в ходе предвыборной кампании, как и сейчас, Трамп постоянно говорил, что с Россий надо как-то договариваться, что это полезно для Америки. И вот здесь, вредя себе политически, он идет наперекор истеблишменту. Иногда кажется, что в нем говорит нечто иррациональное — будь то упрямство, сопротивление чужому давлению или желание добиться признания лучшего переговорщика. А может быть, именно так в нем заявляет о себе здравый смысл. Возможно, все эти обстоятельства дают какой-то ключ к разгадке его противоречивых шагов и заявлений.

Вместе с тем не могу отделаться от впечатления, что мы имеем дело с особым, чисто трамповским стилем ведения дел, опробованном в бизнесе и перенесенном в политику. Стремясь добиться уступок от оппонента, Трамп прибегает к психологической атаке, он постоянно поднимает ставки, доводит их до критического предела. При этом никому непонятно, блефует Трамп или и в самом деле готов идти на сумасшедший риск. Одновременно Трамп посылает сигналы, что при определенных условиях он готов смягчить свою позицию. На примере его недавних трений с Северной Кореей Китаем мы видим, что эта тактика приносит успех.

Похоже, что и в отношениях с Кремлем применен подобный прием. Своим твитом на прошлой неделе Трамп заставил весь мир застыть в неприятном предчувствии военного столкновения с Россией. И, как обещал, нанес удар по Сирии, но цели были тщательно выверены, чтобы не задеть русских и не спровоцировать опасный ответ. А в своем последующем заявлении, обвинив Россию в потворстве Асаду, Трамп дал понять, что дверь для нашей страны не закрыта. Был кнут — и был обещан пряник.

Но сомнительно, чтобы с Москвой такая тактика сработала. Мне представляется, что добиться чего-то от России было бы проще, не превращая её в мирового изгоя, не пытаясь изолировать и душить экономически, а напротив, как можно глубже вовлекая её в систему международных отношений, от которых Кремлю было бы трудно отказаться.