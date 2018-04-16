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Учёные призывают оценить возможное влияния на Байкал всех ГЭС на Селенге
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Учёные призывают оценить возможное влияния на Байкал всех ГЭС на Селенге 

АиФ Иркутск 2 часа назад
Фото: АиФ Иркутск
Российские учёные призывают монгольскую сторону оценить возможное влияние на Байкал всех ГЭС, которые Монголия планирует построить на Селенге, в первую очередь ГЭС «Эгийн-Гол». Монгольская сторона составила техническое задание на регионально-экологическую оценку только ГЭС «Шурэн» и гидроузла «Орхон». Свои рекомендации учёные высказали на заседании рабочей подгруппы, в котором приняли участие как российские эксперты, так и монгольские. Оно прошло 13 и 14 апреля в Иркутске. О его результатах на пресс-конференции рассказал председатель заседания, научный руководитель ИНЦ СО РАН академик Игорь Бычков.
Он отметил, что российские учёные высказали 106 замечаний к техническому заданию на оценку, которое составила монгольская сторона. Это предварительное число — окончательный список представят к 1 мая.
«Основное замечание — необходимо рассматривать влияние всех гидротехнических сооружений, которые Монголия планирует строить на Селенге, и по отдельности, и в рамках кумулятивных эффектов, в первую очередь включая ГЭС «Эгийн-Гол», — сказал Бычков.
По его словам, Монголия планировала оценивать влияние на Байкал только двух ГЭС, так как Всемирный банк предоставил монгольской стороне финансирование на оценку только двух объектов.
«Наша позиция заключалась в том, что мы не рассматриваем вопросы финансирования оценки, нас интересуют вопросы экологии. К тому же на предыдущем заседании монгольская сторона ставила приоритетом именно ГЭС «Эгийн-Гол», но теперь позиция поменялась», — отметил Бычков.
Результаты оценки возможного влияния монгольских ГЭС на Байкал могут сказаться на решении Всемирного банка о выделении средств на строительство гидротехнических сооружений.
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