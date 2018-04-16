Центры «Мои документы» помогают посетителям выбрать удобное время для визита

Центры госуслуг «Мои Документы» на основе данных за I квартал 2018 года обновили графики средней загрузки каждого центра по дням недели и часам. Были выделены «часы пик» и периоды, когда центры наименее загружены. С помощью этих графиков посетители смогут выбрать для себя удобное время для визита.

В среднем во всех столичных центрах госуслуг наименее загруженными считаются четверги и воскресенья, а максимальная загрузка приходится на понедельник. Если вы планируете визит в будни, выбирать лучше всего утреннее и послеполуденное время: с 8.00 до 11.00 и с 14.00 до 20.00, а во флагманском офисе — с 10.00 до 12.00 и с 17.00 до 22.00.

Графики средней загрузки легко найти. Они размещены на стендах в каждом центре «Мои Документы» и на официальном сайте md.mos.ru в разделе «Медиа». Напомним, на нашем сайте также опубликованы все мероприятия, которые проходят в центрах: мастер-классы, выставки и лекции.

Сейчас в столице работают 128 центров госуслуг «Мои Документы». Ежедневно в них приходят около 70 тысяч человек. Столичные «Мои Документы» работают без перерывов и выходных с 8.00 до 20.00, а флагманский офис — с 10.00 до 22.00. Центры оборудованы бесплатным Wi-Fi, автоматами с едой и напитками, фотокабинами, автоматами для ксерокопирования. Среднее время ожидания приема в центрах госуслуг — всего 3 минуты. При этом только 1 из 2000 посетителей ждет более положенных 15 минут. Чтобы сделать ожидание еще более комфортным, таких посетителей в качестве приятного извинения угощают бесплатным кофе.