Почти 50 тыс. жителей столицы уже стали участниками проекта «Московское долголетие»

Почти 50 тыс. жителей столицы уже приступили к занятиям в рамках проекта «Московское долголетие». Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что всего на участие в проекте было подано более 79,6 тыс. заявок.

«Наибольшую активность проявили жители старшего возраста из Восточного округа столицы. Желание присоединиться к проекту там уже выразили 17 тыс. 605 человек. 11 тыс. 12 из них уже занимаются по программе. В Южном округе для участия в пилотном проекте от граждан принято 9 тыс. 111 анкет, к занятиям приступили 4 тыс. 449 человек. Жители Юго-Восточного округа подали 8 тыс. 353 заявки, из них уже занимаются 5 тыс. 699. В других округах столицы количество заявок выглядит следующим образом: СВАО — 8 тыс. 662 заявки, САО — 7 тыс. 776, СЗАО — 6 тыс. 836, ЗАО — 5 тыс. 57, ЦАО — 4 тыс. 775, ЮЗАО — 5 тыс. 152, ЗелАО — 3 тыс. 594, ТиНАО — 2 тыс. 717. При этом уже посещают занятия: СВАО — 5 тыс. 27 заявок, САО — 4 тыс. 985, СЗАО — 4 тыс. 564, ЗАО — 2 тыс. 644, ЦАО — 3 тыс. 276, ЮЗАО — 3 тыс. 568, ЗелАО — 2 тыс. 122, ТиНАО — 1 тыс. 612», — говорится в сообщении.

Все занятия проводятся бесплатно, активности разделены на три направления: спорт, досуг и творчество, обучение и развитие. Желающим доступны разнообразные виды физической активности: скандинавская ходьба, гимнастика, специальные спортивные программы, а также курс «Здорово жить». Опытные медики рассказывают, как вести здоровый образ жизни, правильно питаться, следить за состоянием своего здоровья. В творческих лабораториях проходят занятия танцами, пением, рисованием, а также организованы уроки по декоративно-прикладному творчеству. Пенсионеры также могут пройти курсы английского языка или компьютерной грамотности.

Присоединиться к проекту могут горожане пенсионного возраста (55 лет для женщин и 60 — для мужчин), у которых есть постоянная регистрация в Москве . Для этого необходимо оставить заявку в любом территориальном центре социального обслуживания (понадобятся паспорт, СНИЛС и социальная карта москвича). Группы формируются в каждом районе города в зависимости от предпочтений жителей.