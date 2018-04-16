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«Московское долголетие»: почти 50 тысяч москвичей уже приступили к занятиям
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«Московское долголетие»: почти 50 тысяч москвичей уже приступили к занятиям 

Mos.ru 20 минут назад
Фото: Mos.ru
Для москвичей доступны занятия спортом и танцами, творческие студии и лектории, языковые курсы и компьютерные классы. Они работают в каждом районе города.
На участие в проекте было подано более 79,6 тысячи заявок. Наибольшую активность проявили жители старшего возраста из Восточного округа столицы. Желание присоединиться к проекту там уже выразили 17605 человек. 11012 из них уже занимаются по программе.
В Южном округе для участия в пилотном проекте от граждан принято 9111 анкет, к занятиям приступили 4449 человек. Жители Юго-Восточного округа подали 8353 заявки, из них уже занимаются 5699.
В других округах столицы количество заявок выглядит следующим образом: СВАО —8662 заявки, САО — 7776, СЗАО — 6836, ЗАО — 5057, ЦАО — 4775, ЮЗАО — 5152, ЗелАО — 3594, ТиНАО — 2717. При этом уже посещают занятия: СВАО — 5027 заявок, САО — 4985, СЗАО — 4564, ЗАО — 2644, ЦАО — 3276, ЮЗАО — 3568, ЗелАО — 2122, ТиНАО — 1612.
Активности разделены на три базовых направления: спорт, досуг и творчество, обучение и развитие. Все занятия проводятся бесплатно. Они начались уже в 2873 группах. Кроме того, на этапе формирования находятся еще 1276 групп, в которых 17 123 человека планируют приступить к занятиям.
Желающим доступны разнообразные виды физической активности: скандинавская ходьба, гимнастика, специальные спортивные программы, а также курс «Здорово жить». Опытные медики рассказывают, как вести здоровый образ жизни, правильно питаться, следить за состоянием своего здоровья.
В творческих лабораториях проходят занятия танцами, пением, рисованием, а также организованы уроки по декоративно-прикладному творчеству. Пенсионеры также могут пройти курсы английского языка или компьютерной грамотности.
Проект, запущенный Сергеем Собяниным, не ограничится занятиями в классе: продемонстрировать свои успехи участники смогут на конкурсах, смотрах и фестивалях — как районных и окружных, так и общегородских. Среди них фестивали «Супербабушка» и «Супердедушка», танцевальный марафон «Возраст.нет» и другие.
Присоединиться к проекту могут горожане пенсионного возраста (55 лет для женщин и 60 — для мужчин), у которых есть постоянная регистрация в Москве. Для этого необходимо оставить заявку в любом территориальном центре социального обслуживания (понадобятся паспорт, СНИЛС и социальная карта москвича). В центре можно ознакомиться с расписанием занятий и выбрать подходящие. Группы формируются в каждом районе города в зависимости от предпочтений жителей.
Получить консультацию можно ежедневно с 08:00 до 20:00 по телефону горячей линии: +7 (495) 221-02-82.
Дополнительная информация о проекте «Московское долголетие»
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