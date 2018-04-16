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Участникам форума SMMUral 2018 рассказали о космическим контенте
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Участникам форума SMMUral 2018 рассказали о космическим контенте 

ProOren 17 минут назад
Фото: ProOren
В Челябинске 12 и 13 апреля прошел Уральский форум по маркетингу в социальных сетях. На SMMUral 2018 приехали более 300 специалистов по онлайн-маркетингу со всего Урала. Участникам рассказали о новых инструментах продвижения в социальных сетях. Своим опытом поделились руководители и топ-менеджеры ВКонтакте, Mail.ru, Yota, HiConversion, SMMplanner и других компаний.
В первый день работали две тематические площадки. На «Содержании» рассказывали о создании качественного контента, а на «Продвижение» учили тому, как использовать рекламные инструменты на различных платформах.
«Я вижу, что зал полный, в рабочий день, 10 утра, все уже сидят на местах и ждут начала — это значит, что программа составлена правильно, интересно, и организаторы делают большое дело», — подчеркнул руководитель направления по работе с агентствами ВКонтакте Пётр Гордеев.
Не менее яркими оказались и развлекательные площадки, для которых выбрали космическую концепцию и стилистику. Организаторы расширили выставку мемов, создали несколько фотозон и пригласили для фотосессии собак, похожих на Белку и Стрелку.
Насыщенный информацией день завершало ток-шоу «Вечерний кек», где спикеры в неформальной обстановке общались с участниками.
Второй день форума участники посвятили практическим мастерским. На воркшопах участники получали навыки по созданию качественного контента, настройке и запуску эффективной таргетированной рекламы и использованию программирования в smm-продвижении.
Подготовкой и реализацией всего форума занимается профильное smm-агентство SMMashingMedia. Команда агентства работает с десятками региональных и федеральных компаний, среди которых мобильный оператор Tele2, обувная фабрика «Юничел», медицинский препарат «Полисорб», «Додо пицца», цветочная компания Megaflowers, горнолыжный курорт «Солнечная долина» и многие другие.
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