В Вологде состоялось прощание с Почетным гражданином города Игорем Степановым

«Уважаемые вологжане, друзья коллеги, родственники. Ушел из жизни один из самых авторитетных узнаваемых политиков Вологодской области. Человек с большой буквы, настоящий профессионал, любимый и уважаемый всеми без исключения жителями областной столицы. Вся жизнь Игоря Васильевича — это пример служения народу и Отечеству. На любой должности и посту он все свои силы отдавал работе. Именно под его руководством Вологодчина начала развиваться как современный европейский город», — сказал Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников

Игорь Степанов родился 13 июня 1947 года в Московской области . Окончил Ленинградское военно-морское училище и Всесоюзный юридический заочный институт в Москве . Служил на атомных ракетных подводных лодках, работал на руководящих должностях в системе сельского строительства, адвокатом Межреспубликанской коллегии адвокатов.

Большая часть трудового пути Игоря Степанова связана с Вологдой. С 1996 по 2012 годы был депутатом Вологодской городской Думы, с 2009 года руководил городским парламентом. В мае 2013 года избран на должность Председателя Общественной палаты Вологодской области, два года назад возглавил «Ассоциацию почетных граждан муниципальных образований Вологодской области».

Человек с большой буквы, мудрый наставник и учитель — таким был Игорь Степанов для коллег и друзей.

«Игорь Васильевич Степанов стоял у истоков местного самоуправления и, пожалуй, демократии в целом нашей городе. Он всегда говорил, что те годы, которые он провел в Вологодской городской Думы — 17 лет — наиболее значимый и важный для него период жизни. Это действительно было так. Для меня и моих коллег он навсегда останется учителем, наставником, человеком, на которого нужно равняться, человеком высочайшей порядочности», — обратился председатель Вологодской городской Думы Юрий Сапожников

«Игорь Васильевич Степанов — человек, который заложил традиции конструктивного взаимодействия городской Думы и администрации на благо жителей нашего города. Он был учителем для многих из нас. При этом он учил и своим жизненным примером, своим опытом, и тем самым вызывал к себе огромное уважение. Он будет жить в наших сердцах, в сердцах своих учеников, своих детей и внуков», — сказал мэр Вологды Сергей Воропанов

Деятельность Игоря Степанова отмечена множественными наградами: медалью «За безупречную службу III степени», «Ветеран труда», знаком «За заслуги перед Вологдой», медалью Российской муниципальной академии «За вклад в развитие местного самоуправления», медалью Совета муниципальных образований Вологодской области «За заслуги в развитии местного самоуправления» и другими. В 2016 году за значительные достижения в политической и общественной деятельности Игорю Степанову присвоено звание «Почетный гражданин города Вологды».

Отпевание прошло в соборе Рождества Пресвятой Богородицы. Похоронен Игорь Степанов на Пошехонском кладбище.