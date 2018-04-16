В Вологде продолжаются работы по уборке города

Специалисты коммунальных служб производят уборку газонов вдоль тротуаров города. Работы, стартовавшие сегодня, помогут ускорить рост новой травы. Помимо этого, коммунальщики продолжают облагораживать тротуары и магистрали к лету.

«Начали уборку старой листвы и сухой травы в центральной части города. Это улицы Марии Ульяновой , Советский проспект, Герцена, Мира. Потом мы пойдем дальше и до конца апреля завершим эту работу», — рассказала заместитель директора компании-подрядчика Татьяна Гримова

Кроме этого, продолжается работа по отчистке от мусора бордюрного камня, который расположен вдоль проезжей части. Сегодня пять бригад работают на Советском проспекте, улицах Козленская, Герцена, Преминина и Белозерском путепроводе. На сегодня бордюры обновлены на 24 улицах и трех мостах города.

Приводят в порядок и остановочные комплексы. Сейчас отремонтированы 8 и покрашены 17 остановок. Продолжается покраска леерных ограждений. Уже обновлена половина изгородей на Пошехонском мосту. Коммунальщики также заканчивают работы на улице Мира и переходят на улицу Октябрьскую.

Параллельно с этими работами продолжается вывоз мусора, подметание и промывка улиц. Убрать грязь на улицах и во дворах в сжатые сроки — такую задачу поставил коммунальщикам Мэр Вологды Сергей Воропанов . За работой «Магистрали» и управляющих компаний продолжают следить городские власти.

Вологжане помогут в обновлении города на общегородском субботнике 21 апреля. А молодежь сразится в «Чистых играх», которые на этот раз пройдут в Осановской роще.