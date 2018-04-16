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Прошлогодние листву и сухую траву убирают коммунальщики с газонов Вологды
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Прошлогодние листву и сухую траву убирают коммунальщики с газонов Вологды 

Вологда.рф 20 минут назад
Дворники обходят все зеленые участки вдоль тротуаров города и расчищают их граблями. Работы, стартовавшие сегодня, помогут ускорить рост новой травы. Коммунальщики продолжают готовить тротуары и магистрали к лету.
«Начали уборку старой листвы и сухой травы в центральной части города. Это улицы Марии Ульяновой, Советский проспект, Герцена, Мира. Потом мы пойдем дальше, и до конца апреля завершим эту работу», — рассказала заместитель директора компании-подрядчика Татьяна Гримова.
Кроме этого, коммунальщики продолжают чистить от мусора бордюрный камень, который расположен вдоль проезжей части. Сегодня пять бригад работают на Советском проспекте, улицах Козленская, Герцена, Преминина и Белозерском путепроводе. На сегодняшний день бордюры приведены в порядок по 24 улицам и трем мостам.
Приводят в порядок и остановочные комплексы. На данный момент отремонтированы восемь и покрашены 17 остановок. Продолжается окраска леерных ограждений. Сейчас обновилась половина изгородей Горбатого моста. Коммунальщики также заканчивают работы на улице Мира и переходят на улицу Октябрьскую.
Параллельно с этими работами продолжается вывоз мусора, подметание и промывка улиц. Убрать грязь на улицах и во дворах в сжатые сроки — такую задачу поставил коммунальщикам Мэр Вологды Сергей Воропанов. За работой «Магистрали» и управляющих компаний продолжают следить городские власти.
Вологжане помогут в обновлении города на общегородском субботнике 21 апреля. А молодежь сразится в «Чистых играх», которые на этот раз пройдут в Осановской роще.
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