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Около 160 предприятий и организаций примут участие в общегородском субботнике в Вологде
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Около 160 предприятий и организаций примут участие в общегородском субботнике в Вологде 

Официальный сайт Администрации города Вологды 1 час назад
Фото: Официальный сайт Администрации города Вологды
Генеральная весенняя уборка областной столицы пройдет завтра, 21 апреля. К ней присоединятся городские предприятия и организации, ТОСы, управляющие компании, школьники, студенты, представители городских властей. Всего на карте субботника, сформированной Администрацией города, более 130 точек, расположенных в разных частях областной столицы.
«Уборка стартует, начиная с 9 утра. Уже на данный момент известно, что к городскому субботнику присоединятся около 120 предприятий и организаций, 23 ТОСа, 19 управляющих компаний. Также будет задействовано 70 единиц техники — погрузчики и КамАЗы, которые в день субботника будут вывозить собранный мусор на свалку. На полигоне его в этот день будут принимать бесплатно», — пояснил начальник отдела благоустройства и озеленения Департамента городского хозяйства Вологды Александр Слободин.
Субботник затронет все крупные городские зеленые зоны: берега реки, парки, скверы, а также территории, которые будут благоустроены в рамках федерального проекта «Городская среда», в частности будущий Фрязиновский парк. А в Осановской роще пройдет масштабный экоквест «Чистые игры». Его участниками станут порядка 30 команд школьников и студентов, которые в качестве заявки уже провели субботники на своих территориях.
«Вологда уже в шестой раз присоединяется к федеральному проекту «Чистые игры». Мы делаем это для того, чтобы привлечь внимание общественности — молодежи и старшего поколения — к экологии через интересный формат. За убранный мусор участники получают баллы, которые помогут им победить в итоге», — отметила куратор квеста «Чистые игры», менеджер МЦ «ГОР. СОМ 35» Юлия Другашкова.
Кстати, многие организации не стали дожидаться общего старта и уже начали уборку. Сегодня, например, завершили приводить в порядок свои территории сотрудники Централизованной библиотечной системы города.
«У нас 20 городских библиотек, они расположены в разных районах города, и для нас важно, чтобы пространство вокруг было чистым и уютным. Территории мы уже привели в порядок. Сегодня завершаем череду субботников уборкой и здания Беловского центра. Клумбы также готовы к посадкам. В субботниках принимает участие весь штат сотрудников — это выше 90 человек», — рассказала директор Централизованной библиотечной системы города Вологды Ольга Завьялова.
К субботнику могут присоединиться все вологжане. Сообщить о своем желании поучаствовать в уборке города и получить все разъяснения можно по телефону — 72-15-34.
Добавим, в день общегородского субботника будет дан старт двухмесячнику по благоустройству города, который продлится до 21 июня. Уборка будет идти в течение всего этого времени. Также запланированы высадки деревьев и цветов.
Официальный сайт Администрации города Вологды: последние новости
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