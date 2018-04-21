Более 7 тысяч жителей Вологды вышли сегодня на общегородской субботник

Генеральная уборка идет сегодня в 130 основных точках города. Представители предприятий и организаций, ТОСы, управляющие компании, жители города приводят в порядок парки, скверы, берега рек, общественные пространства, дворы. Работы стартовали сегодня с 9 утра.

Несмотря на дождь, к субботнику присоединились свыше 7 тысяч человек. Мэр Вологды Сергей Воропанов объехал основные точки субботника и тоже принял участие в уборке.

«Сегодня тысячи людей вышли на улицы и взяли в руки грабли и метлы. К 12 часам дня уже 76 тонн мусора вывезли на свалку. Напомню, мусор на полигоне, как и каждый год, в день субботника принимается бесплатно. Сегодняшней уборкой мы даем старт двухмесячнику благоустройства, до середины июня вместе с активными жителями будем приводить город в порядок. Будут посажены сотни деревьев, цветы, благоустроены газоны. Ну и очень важно, чтобы менялся менталитет вологжан, чтобы люди понимали — чисто не там, где убирают, а там где не мусорят», — прокомментировал Мэр Вологды Сергей Воропанов.

Мэр, в частности, присоединился к уборке в микрорайоне ПЗ, где на субботник вышли около полусотни жителей. Вологжане приводили в порядок аллею вдоль дороги по улице Ильюшина, а также высадили аллею из 15 кленов по улице Прокатова. Уборку микрорайона организовала управляющая компания.

«Мы живем поблизости и на субботники ходим постоянно. Сегодня со мной дочка, она сама пожелала поучаствовать, несмотря на погоду. Помогает, приучается к труду», — рассказала жительница микрорайона Ольга Шумкова.

Представители ТОС «Центральный» организовали уборку двора на Герцена, 97, где в прошлом году в рамках федерального проекта «Городская среда» прошел ремонт, а также благоустроили территорию у книги-памятника Александру Яшину на перекрестке Яшина и Герцена. Этот монумент установили по инициативе самих жителей к 100-летию вологодского поэта. Активисты убрали листья и траву, срезали старые ветки, собрали мусор, отшкурили сам памятный знак. Покрасят его, когда установится благоприятная погода.

«Пришла сюда, потому что уважаю вологодскую поэзию, хорошо знаю произведения Александра Яшина. Замечательно, что люди следят за состоянием памятника. Это говорит о том, что вологжане хранят память об известных земляках», — поделилась участница субботника, представитель общества книголюбов Надежда Забродина.

Представители Вологодского оптико-механического завода в 8 утра начали уборку на прилегающей к зданию завода улице Чехова.

«Даже не ожидали, что будет столько народа. Заявлялись на 300 человек, а вышло более 400-т. Уборку активно поддержали ветераны производства, семьи наших работников, очень много детей. Это молодая смена, которая тоже приучается к труду. Такие субботники — на нашем предприятии традиция, праздник труда», — пояснил генеральный директор АО «ВОМЗ» Василий Морозов

Добавим на улицах города сегодня задействовано около 70 единиц техники. Погрузчики и Камазы вывозят с территорий мешки с мусором, собранные в ходе субботника. Эта работа будет продолжаться, пока весь мусор не будет отправлен на полигон.