30 субботников провели в Вологде участники квеста «Чистые игры»

Молодые вологжане прибираются на территориях рядом с учебными заведениями, в городских парках и скверах. 21 апреля в Осановской роще пройдет экоквест «Чистые игры». Самостоятельный субботник — это заявка на общегородскую игру.

В «Чистых играх» будут участвовать воспитанники «Детской деревни — SOS Вологда ». Ребята совместно с педагогами навели порядок близ церкви Сергия Радонежского . Подшефную территорию на ул. Южная роща, 2, представители учреждения для детей-сирот убирают ежегодно.

«Земная кора подобна коже человека. Вот если бы на вашей коже была такая грязь, вам бы понравилось?», — рассуждает воспитанница «Детской деревни — SOS Вологда» 8-летняя Маша.

«На территории Детской деревни организованы трудовые бригады. Они помогают развить ребятам трудовые навыки, инициативность и сплоченность. В этом полезна игра «Чистые игры». Наши ребята принимают участие в этом квесте уже третий раз», — отметила ведущий специалист программы «Укрепление семьи» Детской деревни — SOS Вологда Мария Ашапатова.

Очередную сезонную эко-игру проводит Молодежный центр «ГОР.COM 35». Заявочные субботники провели уже 30 команд. По правилам игры нужно убрать мусор, опавшие ветки и листья, расчистить территорию и запечатлеть итоги уборки на фото. Эти навыки пригодятся на самом квесте, который пойдет 21 апреля уже в шестой раз.

«Вологда — один из первых городов, присоединившихся к федеральному проекту «Чистые игры». Мы делаем это для того, чтобы привлечь внимание общественности — молодежи и старшего поколения — к экологии через интересный формат. За убранный мусор участники получают баллы, которые помогут им победить в итоге», — отметила куратор квеста «Чистые игры», менеджер МЦ «ГОР. СОМ 35» Юлия Другашкова.

Уборка на скорость среди команд-участников пройдет на территории Осановской рощи. За самые необычные найденные предметы игроки получат дополнительные баллы, а победит тот, кто в итоге соберет больше мусора. Подробнее ознакомиться с правилами участия, а также подать заявку можно на сайте проекта.

Напомним, общегородской весенний субботник состоится в Вологде 21 апреля. Вологжане уберут мусор на 130 точках — во дворах, скверах и парках города. Наведут порядок представители власти, УК, ТОСов, предприятий и общественных организаций.