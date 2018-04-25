230 тонн мусора вывезено за несколько дней с улиц Вологды

Это результат работы вологжан — сотрудников городских предприятий, ТОСов, управляющих компаний, школьников и студентов, которые присоединились в весенней генеральной уборке города. За последнюю неделю 120 организаций Вологды провели субботники возле своих предприятий, а также в парках и скверах областной столицы. Сегодня к двухмесячнику по благоустройству города присоединились и сотрудники СКДМ.

Около 200 сотрудников вышли на территорию нового корпуса завода на ул. Северной, 44. Навели порядок и на прилегающей городской территории — очистили газоны от листвы и вытаявшего мусора, покрасили бордюрный камень, соорудили временный тротуар, чтобы жители города без труда смогли пройти там, где раньше была распутица. Также на территории завода высадили по периметру молодые клены.

«Мы начинаем со своего дома, наводим порядок там, где мы работаем. Но в то же время понимаем, что это и часть города, поэтому со всей ответственностью наводим порядок и на прилегающей территории. Делаем все возможное, чтобы город совместно с предприятием развивался и процветал», — отметил председатель Совета директоров АО «СКДМ» Петр Панов.

Также предприятие готово присоединиться к благоустройству города, в частности изготовить малые формы: велопарковки, урны, скамейки и прочие объекты, которые украсят общественные пространства областной столицы.

Напомним, «СКДМ» — одно из старейших предприятий Вологды. Изначально завод специализировался на ремонте автотранспорта, впоследствии — на изготовлении блок-контейнеров и зданий из легких металлических конструкций. За годы своего существования предприятие стало одним из лидеров российского рынка в этом направлении. Субботники здесь проходят каждую весну, это стало доброй традицией. К трудовому коллективу присоединился в уборке и Мэр Вологды Сергей Воропанов

«Сегодня мы на одном из ведущих предприятий машиностроительного комплекса нашего города. Предприятие, которое динамично развивается и принимает участие в социальных проектах города. Еще 21 апреля мы объявили двухмесячник по благоустройству Вологды. За это время нужно убрать городские улицы парки и скверы. На сегодня вывезли уже 230 тонн мусора. Также намечены посадки деревьев и цветов», — отметил он.

Субботники в Вологде продолжаются. Уже завтра, 26 апреля, депутаты Вологодской городской Думы и представители городской Администрации приведут в порядок Кремлевский сад и берега реки Золотухи. Уборка стартует в 18.00.

Добавим, активно наводят порядок в Вологде и коммунальные службы. Идет проливка улиц, очистка прилотковой зоны от грязи и пыли, уборка газонов, покраска бордюрного камня, ремонт леерных ограждений и так далее.