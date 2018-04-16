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СК устанавливает личность неизвестного, чьи останки нашли в лесу в ЗАО
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СК устанавливает личность неизвестного, чьи останки нашли в лесу в ЗАО 

ИД «Собеседник» 22 минуты назад
На западе Москвы обнаружили скелетированные человеческие останки, пролежавшие в лесополосе около года.
Как сообщает агентство городских новостей «Москва», в воскресенье, 15 апреля, в лесополосе вблизи улицы Вересаева в Можайском районе ЗАО столицы были обнаружены скелетированные человеческие останки. Предполагается, что смерть неизвестного наступила более года назад.
В настоящее время сотрудники СК устанавливают личность погибшего, выясняются обстоятельства его смерти.
По факту обнаружения тела проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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