СК устанавливает личность неизвестного, чьи останки нашли в лесу в ЗАО

На западе Москвы обнаружили скелетированные человеческие останки, пролежавшие в лесополосе около года.

Как сообщает агентство городских новостей «Москва», в воскресенье, 15 апреля, в лесополосе вблизи улицы Вересаева в Можайском районе ЗАО столицы были обнаружены скелетированные человеческие останки. Предполагается, что смерть неизвестного наступила более года назад.

В настоящее время сотрудники СК устанавливают личность погибшего, выясняются обстоятельства его смерти.

По факту обнаружения тела проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.