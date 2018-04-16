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Эксперт: Нет сомнений в необходимости принятия ответных ограничительных мер по отношению к США
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Эксперт: Нет сомнений в необходимости принятия ответных ограничительных мер по отношению к США 

Вечерняя Москва 19 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что Россия не будет затягивать с вопросом принятия законопроекта об ответных мерах на санкции США.
Сергей Рябков отметил, что ситуация диктует необходимость достаточно энергичных усилий — В ближайшее время МИД РФ обсудит, какие контрсанкции могут быть введены, передает РИА Новости.
Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько отметил, что Россия должна ответить на ограничительные меры со стороны США, иначе молчание будет расценено, как слабость.
— Если Россия оставит без ответа последние санкции США, которые стали хоть сколько-то чувствительными для экономики РФ, Запад сочтет это слабостью. Американцы и их союзники ведут откровенно антироссийскую политику, на каждый недружественный выпад в которой нужно отвечать симметрично и максимально чувствительно. Пока не ясно, в какую форму будут обличены контрсанкции РФ против США, но сомнений в необходимости такого шага нет в принципе, — отметил эксперт в интервью ФБА «Экономика сегодня».
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