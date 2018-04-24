График работы столичных центров госуслуг «Мои документы» изменится в майские праздники

«Для удобства посетителей центры „Мои документы“ не будут работать только два дня — 1 мая и 9 мая. С 28 по 30 апреля, со 2 по 8 мая, а также 10 мая центры госуслуг работают в обычном режиме: без перерывов и выходных с 8:00 до 20:00, и флагманский офис — с 10:00 до 22:00», — говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что в преддверии празднования Дня Победы центры госуслуг «Мои документы» помогают москвичам хранить память о героях Великой Отечественной войны в рамках движения «Бессмертный полк».

«Москвичи могут прийти в любой из 128 центров и поделиться фотографиями и воспоминаниями о своих родных, близких, соседях — участниках Великой Отечественной войны. Все материалы (фотографии, воспоминания, письма) будут бережно отсканированы и размещены в электронной книге памяти «Бессмертный полк — Москва », а оригиналы сразу же возвращены владельцам», — добавили в пресс-службе.

Отмечается, что к шествию «Бессмертного полка» 9 мая в центрах госуслуг бесплатно распечатают в формате А4 и заламинируют фотографии героев Великой Отечественной войны. Заявку на печать фото необходимо подать до 3 мая. С каждым посетителем, кто оставил заявку на бесплатное изготовление фото, свяжутся сотрудники центров госуслуг и пригласят для его получения.