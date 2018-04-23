Эта рабочая неделя будет очень длинной

Почему нужно выходить на работу в субботу и когда следующие длинные выходные?

На этой неделе казанцы работают шесть дней подряд, включая субботу. Это не новая бесчеловечная тактика министерства труда , а временная мера. Сразу после длинной рабочей недели мы получим бонус.

Если суровый босс заставляет вас выйти на работу в эту субботу, досчитайте до 100 и не бегите за трудовым законодательством. Сейчас босс прав. В этом году последняя апрельская суббота — официально рабочая. С воскресенья мы уходим на длинные четырехдневные каникулы.

В прошлом году первые майские праздники отмечали три дня. В этом году случилось чудо — праздники продлили еще на один день, полный приятных домашних забот и загородных поездок. Отдыхаем 29 и 30 апреля, 1 и 2 мая — в воскресенье, понедельник, вторник и среду. Кстати, суббота — сокращенный рабочий день. Можно уйти домой на час раньше.

Следующие выходные уже на будущей неделе. День Победы, 9 мая, выпадает на среду. В этот день отдыхаем, а в четверг, 10 мая, выходим на работу.

С Днем России , который отмечают в июне, ситуация такая же, как и с первым майским праздником. В субботу 9 июня придется поработать, а взамен — два выходных: 11 и 12 июня (понедельник и вторник).

Важно: с 30 апреля в городе и за городом действует особый противопожарный режим. Запрещено сжигать сухую траву, листву, разводить костры и устраивать пикники с шашлыками. Тех, кто не сможет устоять перед желанием посидеть у костра, ждут штрафы. Для граждан — до 5 000 рублей, для юридических лиц — более серьезные суммы.

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