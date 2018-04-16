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Информация о розыгрыше формы ЧМ-2018 оказалась фейком
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Информация о розыгрыше формы ЧМ-2018 оказалась фейком 

ТРК Губерния 23 минуты назад
Фото: ТРК Губерния
В интернете появился пост о том, что фирменную форму с символикой волонтерской программы мундиаля можно получить бесплатно. Для этого необходимо лишь стать подписчиком определенного инстаграм-аккаунта. Фейковая публикация о раздаче волонтерской формы ЧМ-2018 за подписку появилась в Инстаграме накануне и на данный момент собрала более двух тысяч лайков. Пост-опровержение разместила на свой странице во «ВКонтакте» официальная группа «Городские волонтёры ЧМ-2018|Самара». По их данным, оригинальную форму волонтера могут получить только кандидаты, успешно прошедшие отбор и обучение. О ее раздаче будет сообщено заранее.
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