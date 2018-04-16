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В Волгограде 16 апреля завершили отопительный сезон
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В Волгограде 16 апреля завершили отопительный сезон 

АиФ Волгоград 2 часа назад
Фото: АиФ Волгоград
Волгоградские коммунальщики закончили 16 апреля отопительный сезон в связи с потеплением на улице до 15ºС. Подачу тепла прекратят сразу во всех районах города, однако в квартирах станет холоднее не сразу.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, сначала УК перекроют подачу отопления на вводе в жилые дома, а потом уже будут закрыты задвижки на внутриквартальных сетях теплоснабжения и тепловых пунктах.
Котельные и тепловые пункты переводятся на летний режим работы. Перед завершением отопительного сезона специалисты провели температурные испытания системы. После отключения тепла пройдут
гидравлические испытания. Они позволят определить слабые места системы и вовремя заменить трубопроводы узлы и агрегаты. Параллельно в котельных начнется плановый ремонт основного оборудования, котлов и насосов.
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