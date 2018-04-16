В Волгограде 16 апреля завершили отопительный сезон

Волгоградские коммунальщики закончили 16 апреля отопительный сезон в связи с потеплением на улице до 15ºС. Подачу тепла прекратят сразу во всех районах города, однако в квартирах станет холоднее не сразу.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, сначала УК перекроют подачу отопления на вводе в жилые дома, а потом уже будут закрыты задвижки на внутриквартальных сетях теплоснабжения и тепловых пунктах.

Котельные и тепловые пункты переводятся на летний режим работы. Перед завершением отопительного сезона специалисты провели температурные испытания системы. После отключения тепла пройдут

гидравлические испытания. Они позволят определить слабые места системы и вовремя заменить трубопроводы узлы и агрегаты. Параллельно в котельных начнется плановый ремонт основного оборудования, котлов и насосов.