За что воевали с СССР румыны и итальянцы во время Великой Отечественной

Румыны и итальянцы активно включились в нацистское вторжение на советскую территорию. Правда, энтузиазм их закончился на Сталинградской битве.

Румыния объявила войну СССР 22 июня 1941 года. Румыны ставили перед собой задачу возвратить Бессарабию и Буковину, которые СССР включил в свой состав летом 1940 года. Кроме того, Румыния хотела отобрать у Советов Транснистрию (территорию от Днестра до Южного Буга).

С 22 июня румынские войска пытались захватить плацдармы на восточном берегу реки Прут (в то же время, 25-26 июня 1941, советская Дунайская флотилия высадила десанты на румынской территории, советская авиация и корабли Черноморского флота бомбили и обстреливали румынские нефтепромыслы и другие объекты).

Румынские войска начали активные боевые действия, переправившись через реку Прут 2 июля 1941 года. К 26 июля румынские войска заняли территории Бессарабии и Буковины.

Затем румынская 3-я армия наступала на Украине , в сентябре форсировала Днепр и вышла на побережье Азовского моря. С конца октября 1941 — части румынской 3-й армии участвовали в захвате Крыма (совместно с немецкой 11-й армией под командованием фон Манштейна).

Румынская 4-я армия с начала августа 1941 вела операцию по взятию Одессы. К 10 сентября для захвата Одессы было собрано 12 румынских дивизий и 5 бригад, общей численностью до 200 тысяч человек (а также немецкие части — пехотный полк, штурмовой батальон и 2 полка тяжёлой артиллерии). После тяжёлых боёв Одесса была взята румынскими войсками 16 октября 1941 года. Потери румынской 4-й армии в этой операции составили 29 тысяч погибшими и пропавшими и 63 тысячи ранеными. [С-BLOCK]

В августе 1942 года румынская 3-я армия (3 кавалерийские и 1 горная дивизии) участвовала в немецком наступлении на Кавказ. В августе румынские кавалерийские дивизии взяли Тамань, Анапу Новороссийск (последний — совместно с немецкими войсками), румынская горная дивизия в октябре 1942 захватила Нальчик

Осенью 1942 года румынские войска занимали позиции в районе Сталинграда (ныне — Волгоград ). Румынская 3-я армия (8 пехотных и 2 кавалерийские дивизии, общей численностью 150 тысяч человек) — участок фронта 140 км северо-западнее этого города, румынская 4-я армия (5 пехотных и 2 кавалерийские дивизии, общей численностью 75 тысяч человек) — участок фронта 300 км южнее него.

19 ноября 1942 года войска двух советских фронтов перешли в наступление, и 23 ноября образовали кольцо окружения вокруг Сталинграда, в котором оказались немецкая 6-я армия, часть войск немецкой 4-й армии, и румынские 6 пехотных и 1 кавалерийская дивизии. К концу января 1943 румынские 3-я и 4-я армии были практически уничтожены — их общие потери составили почти 160 тысяч погибшими, пропавшими и ранеными. [С-BLOCK]

В начале 1943 года 6 румынских дивизий, общей численностью 65 тысяч человек, воевали (в составе немецкой 17-й армии) на Кубани. В сентябре 1943 эти войска отступили в Крым. В апреле-мае 1944 года советские войска освободили Крым. Румынские войска в Крыму потеряли более трети личного состава, остальные были эвакуированы морем в Румынию.

Венгрии. 23 августа 1944 года в Румынии был произведён переворот, и румынская армия стала воевать вместе с Красной Армией против Германии

Всего в войне против СССР погибло до 200 тысяч румын (в том числе 55 тысяч умерло в советском плену).

18 румын были награждены немецкими Рыцарскими крестами, из них трое получили также Дубовые листья к Рыцарским крестам.

Италия объявила войну СССР 22 июня 1941 года. Мотивация — инициатива Муссолини, предлагавшаяся им ещё с января 1940 года — «общеевропейский поход против большевизма». При этом территориальных притязаний на какую-либо зону оккупации СССР у Италии не было.

Итальянский экспедиционный корпус для войны против СССР был создан 10 июля 1941, в составе одной кавалерийской и двух пехотных дивизий, с корпусной артиллерией и двумя авиагруппами (разведывательной и истребительной).

Всего в корпусе было 62 тысячи солдат и офицеров. Имелось — 220 орудий, 60 пулемётных танкеток, авиация — 50 истребителей и 20 разведчиков.

Корпус был отправлен на южный участок немецко-советского фронта (через Австрию , Венгрию, Румынию), для действий на юге Украины.

Первое боестолкновение между передовыми частями итальянского корпуса и частями Красной Армии произошло 10 августа 1941, на реке Южный Буг. В сентябре 1941 итальянский корпус воевал на Днепре, на 100-км участке в районе Днепродзержинска

В октябре-ноябре 1941 года итальянский корпус участвовал в немецком наступлении с целью захвата Донбасса. Затем, до июля 1942 года, итальянцы стояли в обороне, ведя бои местного значения с частями Красной Армии.

Потери итальянского корпуса с августа 1941 по июнь 1942 составили: более 1.600 погибших, более 400 пропавших, почти 6.300 раненых, более 3.600 обмороженных.

В июле 1942 года итальянские войска на территории СССР были существенно усилены. Была сформирована 8-я итальянская армия, в составе 3 корпусов (всего — 10 дивизий, общая численность армии достигла в сентябре 1942 года — 230 тысяч человек, 940 орудий, 31 лёгкий танк (пушка 20 мм), 19 самоходных орудий (пушка 47 мм), авиация — 41 истребитель и 23 разведчика).

Осенью 1942 года итальянская армия занимала позиции на реке Дон (участок более 250 км), северо-западнее Сталинграда (ныне — Волгоград). В декабре 1942 — январе 1943 итальянцы отражали наступление частей Красной Армии. В итоге итальянская армия была фактически разбита — 21 тысяча итальянцев погибли, 64 тысячи пропали без вести.

Остальные 145 тысяч итальянцев в марте 1943 года были выведены в Италию.

Потери итальянцев в СССР с августа 1941 по февраль 1943 составили около 90 тысяч погибшими и пропавшими без вести. По советским данным — в плен было взято 49 тысяч итальянцев, из них в 1946-1956 годах из советского плена было отпущено 21 тысяч итальянцев. Таким образом, всего в войне против СССР и в советском плену погибло около 70 тысяч итальянцев.

9 итальянцев были награждены немецкими Рыцарскими