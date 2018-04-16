В преддверии Дня Победы в Зеленограде пройдет экскурсионное велокольцо

КЦ «Доброволец» совместно с музеем Зеленограда 5 мая организуют в округе велоэкскурсию «Памятники Победы» по местам воинских захоронений. В мероприятии, посвященном Дню Победы и 60-летию Зеленограда, могут принять участие все желающие. Колонна велосипедистов в сопровождении экскурсовода зеленоградского музея и волонтеров, проедет по памятным местам «старого» города, посетят памятник боевой машине «ТАНК Т-34″, мемориал „Блиндаж“ в лесопарке 1-го микрорайона, памятник первостроителям Зеленограда на площади Юности, бюст маршала К. К. Рокоссовского в парке Победы и братскую могилу в 10-м микрорайоне. Во время остановок, экскурсовод расскажет участникам много нового и интересного об этих памятниках и об истории Зеленограда.

В велоэкскурсии возможно участие не только на велосипеде, но и на самокате или роликах. Сбор участников состоится в 10.00 на территории Автогородка у корпуса 1002, зарегистироваться можно на сайте или на месте перед началом мероприятия.