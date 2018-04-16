Ещё
Рубль в предвкушении новых санкций, — Роман Блинов, эксперт компании «Международный финансовый центр»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Рубль в предвкушении новых санкций, — Роман Блинов, эксперт компании «Международный финансовый центр» 

Прайм 24 минуты назад
Фото: Прайм
На выходных участники рынка уже переварили развитие событий на сирийском фронте, и сейчас, в частности российских инвесторов, волнует тема новых санкций, о которых Вашингтон обещал объявить уже сегодня. Впрочем, в этот раз реакция рынка на новый список ограничений может оказаться не столь масштабной, как на прошлой неделе, ввиду низкой вероятности введения санкций в отношении публичных российских компаний.
Но в целом ситуация рынке остается напряженной, и несмотря на относительную устойчивость, рубль по-прежнему подвержен понижательным рискам в краткосрочной перспективе. Ограничить реализацию медвежьего сценария в случае с рублем может стартовавший в России налоговый период, а также высокие цены на нефть, которые демонстрируют ограниченную медвежью коррекцию в начале недели, но все еще остаются вблизи многолетних максимумов.
Также локально давление на «россиянина» сдерживает ослабление доллара на международной арене. При этом на более устойчивое и уверенное восстановление позиций рубля на данном этапе не ожидается в силу сохранения внешних рисков для отечественных активов.
Прайм: последние новости
Мэй заявила, что обдумывает все варианты действий в отношении финансов россиян в Британии Алюминий дорожает на новостях от Rio Tinto по "Русалу" Ответ РФ на санкции США поддержит российских производителей, считают эксперты
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп требует оплатить операцию США в Сирии327
Федеральный канал опозорился с Сирией83
Предсказавший дефолт 98-го сделал «мрачный» прогноз101
«Грязная сторона раскованного поведения»39
«Врата» в Крым за 32 миллиарда149
Видео
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
00:42
Предсказавший дефолт 98-го сделал «мрачный» прогноз
Экономика Личный счет
04:11
В России началась блокировка Telegram
Интернет Наука и техника
03:45
Реконструкцию к/т «Художественный» продлят
Новости Москвы
10:15
Монтажники завалили опорой автокран
Безумный мир
02:38
Над тяжелобольным Зайцевым издевались битый час
Шоу-бизнес
01:14
Названы ошибки москвичей в «Тотальном диктанте»
Новости Москвы Общество
05:06
В Москве нашли комнату за 14 миллионов рублей
Новости Москвы Недвижимость
03:39
В работе ГЛОНАСС произошел сбой
Наука и техника Происшествия
00:38
Медведи вышли из спячки
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение