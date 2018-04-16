К. Резцова: я сама всего добиваюсь, а не потому, что маму зовут Анфиса Резцова

Российская биатлонистка Кристина Резцова рассказала, как реагирует на постоянные сравнению с её матерью — трёхкратной олимпийской чемпионкой Анфисой Резцовой.

«К сравнениям с мамой я всегда относилась и отношусь спокойно. Я не обращаю внимания на имя. У меня нет цели: «Вот, у меня мама великая, значит я должна всех обыграть без вариантов». У меня в голова есть установка, что я тоже человек, независимо от того, кто у меня родители. Я личность сама по себе. Это моя жизнь, и как она сложится, зависит только от меня, а не от мамы и папы. Они дали мне воспитание, дали очень многое. Они меня направили в спорт и всегда помогали, но сейчас я сама за себя отвечаю и сама всего добиваюсь, а не потому, что мою маму зовут Анфиса Резцова. Я уже сама — Кристина Резцова», — сказала Резцова в эфире «Спорт FM».