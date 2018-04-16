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К. Резцова: мама сама говорит, что мне до неё далеко
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К. Резцова: мама сама говорит, что мне до неё далеко 

Чемпионат.com 54 минуты назад
Российская биатлонистка Кристина Резцова рассказала, как реагирует на то, что ей в пример ставят маму — трёхкратную олимпийскую чемпионку Анфису Резцову, а также призналась, что её редко сравнивают с сестрой Дарьей Виролайнен.
«Мама — великая. Безусловно с ней сравниваться тяжело. Я себя к ней даже не приравниваю. Меня, наверное, с ней даже не сравнивают, просто ставят в пример: «Вот, если мама была такой, тебе нужно к этому стремиться». Мама сама говорит, что мне до неё далеко. Болельщики часто пишут, что если родители сильные, то природа отдыхает на детях. Много таких комментариев читаешь иногда.
Меня даже не сравнивают с сестрой Дашей. Нас никогда не делят. Когда хорошо пробегаешь, болельщики говорят: «Вот какая молодец, у неё всё получится». А когда плохо бегу или стреляю я или Даша, то говорят: «Ой, да ладно, они там в семье, у них ничего не получится, и вообще они две одинаковые», — сказала Резцова в эфире «Спорт FM».
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