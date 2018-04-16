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Сергей Руденко: весеннее половодье в Кургане проходит по плану
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Сергей Руденко: весеннее половодье в Кургане проходит по плану 

45.ru 24 минуты назад
Фото: 45.ru
16 апреля зауральский губернатор Алексей Кокорин и глава Кургана Сергей Руденко обсудили реализацию противопаводковых мероприятий.
По словам Сергея Руденко и Алексея Кокорина, ожидается, что весенний подъем воды в этом году будет ниже среднегодовых значений, тем не менее все противопаводковые мероприятия: проверка дамбы, подворовые обходы и другие — выполняются по утвержденному плану.
— Сегодня подъема воды в верхнем бьефе нет, сбросы с Каратомарского и Троицкого водохранилищ — не выше ежегодных. Свободные емкости в них есть. Приточность идет по Звериноголовскому району, но она ниже, чем в прошлом году, — рассказал глава города.
По данным Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на 16 апреля, на большинстве участков, где наблюдают за водными объектами области, отмечается слабый и умеренный уровень подъема воды. На реке Уй в районе села Усть-Уйское вода уже вышла на пойму и начала занимать низины. В ближайшие 3–4 дня ожидается вскрытие льда на реке Исети ниже Долматово и в низовьях реки Миасс.
Напомним, в конце марта в областном правительстве состоялось заседание, на котором обсудили подготовку к весеннему половодью. А в МЧС рассказали, как вести себя в условиях подтопления.
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