Сергей Руденко: весеннее половодье в Кургане проходит по плану

16 апреля зауральский губернатор Алексей Кокорин и глава Кургана Сергей Руденко обсудили реализацию противопаводковых мероприятий.

По словам Сергея Руденко и Алексея Кокорина, ожидается, что весенний подъем воды в этом году будет ниже среднегодовых значений, тем не менее все противопаводковые мероприятия: проверка дамбы, подворовые обходы и другие — выполняются по утвержденному плану.

— Сегодня подъема воды в верхнем бьефе нет, сбросы с Каратомарского и Троицкого водохранилищ — не выше ежегодных. Свободные емкости в них есть. Приточность идет по Звериноголовскому району, но она ниже, чем в прошлом году, — рассказал глава города.

По данным Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на 16 апреля, на большинстве участков, где наблюдают за водными объектами области, отмечается слабый и умеренный уровень подъема воды. На реке Уй в районе села Усть-Уйское вода уже вышла на пойму и начала занимать низины. В ближайшие 3–4 дня ожидается вскрытие льда на реке Исети ниже Долматово и в низовьях реки Миасс.