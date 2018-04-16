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Тюменский видеоблогер нырнул в лужу в ЖК «Комарово» и переоделся в русалку
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Тюменский видеоблогер нырнул в лужу в ЖК «Комарово» и переоделся в русалку 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
Тюменский видеоблогер решил привлечь внимание к проблеме подтопления ЖК «Комарово». Он придумал сценарий для шуточного ролика и сыграл в нем главную роль. В первой части видео мужчина решил проверить глубину лужи, предусмотрительно надев на глаза защитные очки, а во второй переоделся в русалку.
Жк Комарова потоп😱😱😱 Люди в шоке от происходящего 😱🙏 Кто в курсе что происходит?👇👇 Кто нибудь ещё видел эту русалку? #тюмень #72 #тюменька #тюменьсити #тюменьинста #тюменьманикюр #тюменьфото #тюменьновости #тюменьцветы #тюменьдети#тюменьлучшийгород #тюменькрасивая #тюменьгельлак #тюмень72регион #тюменьногти #тюменьвналичии #тюмень430 #тюменьавто #тюменьлайф #тюменьситимолл #тюменькристалл #тюменьспорт #тюменлюблютебя #тюмень72 #тюмень2017 #тюменьинстаграмная #тюменьмакияж #тюменьодежда #тюменьсвадьба #тюмень2018 Публикация от ⭐️EDUARD FILIPPOV⭐️ (@ed_fil) 16 Апр 2018 в 3:23 PDT  Сам автор видео про потоп в ЖК «Комарово» оказался жителем Восточного округа Тюмени. Сегодня в обед, 16 апреля, он специально приехал на улицу Созидателей вместе с супругой, чтобы претворить в жизнь свою творческий план. — Увидел в социальных сетях этот потоп и решил обратить на него внимание. Идея появилась спонтанно. Снимала меня супруга, мы приехали туда на машине, поэтому замерзнуть я не успел, — рассказал 72.ru видеоблогер Эдуард Филиппов.
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