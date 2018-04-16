Тюменский видеоблогер нырнул в лужу в ЖК «Комарово» и переоделся в русалку

Тюменский видеоблогер решил привлечь внимание к проблеме подтопления ЖК «Комарово». Он придумал сценарий для шуточного ролика и сыграл в нем главную роль. В первой части видео мужчина решил проверить глубину лужи, предусмотрительно надев на глаза защитные очки, а во второй переоделся в русалку.