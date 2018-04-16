Потоп в ЖК «Комарово»: талая вода затекает автобусы и глушит машины

Сегодня утром, 16 апреля, жителям ЖК «Комарово» пришлось не выходить, а практически выплывать из своих домов. За прошедшие выходные дни талые воды полностью затопили не только проезжую часть улицы Созидателей, но и дворы многоквартирных домов. Общественный транспорт, следующий по трем городским маршрутам, добирался до конечной остановки, расположенной в этом районе, с большим трудом. Вода затекала прямо в салоны автобусов. Личный транспорт местных жителей, преодолевая водную преграду, глох прямо на ходу.

— Автобусы сегодня ездили по двору, объезжали потоп. Дорога на улице Созидателей уже небезопасная, асфальт начал проваливаться. Нужно привлекать к ответственности не только управляющую компанию, но и застройщика — компанию «ТДСК». Ведь это именно они не сделали выше бордюры, чтобы с полей не бежала водам к домам, — возмущается местная жительница. В управляющей компании «Юит Сервис», которая обслуживает дома ЖК «Комарово», по-видимому, уже устали от жалоб местных жителей. Они записали на автоответчик своей диспетчерской информационное сообщение о том, что обращаться по вопросам подтопления нужно в администрацию Тюменского района. Хотя, по словам местных жителей, частично виноваты в весеннем потопе и сотрудники УК. Они, по словам жителей ЖК «Комарово», не вывозили снег, убираемый с обслуживаемой территории, а складировали его на газонах и на ближайших полях. В итоге, как только установилась плюсовая температура, улица Созидателей поплыла. В минувшую пятницу талую воду с дороги откачали, но за выходные в ЖК «Комарово» образовался еще больший потоп.

— У нас там сегодня работает семь единиц техники. Воду откачиваем. Сейчас силами МЧС доставлены мотопомпы и сделана дамба, чтобы вода с полей не шла. В пятницу все полностью откачали и было сухо. В выходные мы тоже работали, но поскольку на улице потеплело и началось интенсивное таяние снега, вновь образовалось подтопление. С утра мы откачали порядка 1000 кубов воды. Остатки будут полностью откачены в течение дня. Заградительные сооружения сделаны, чтобы вода с полей больше не поступала на территорию ЖК «Комарово», — рассказал 72.ru Артем Чертов, начальник управления жилищно-коммунальной политики администрации Тюменского района. В администрации района заверили, что общественный транспорт будет ездить по улице Созидателей. В этом районе находится конечная остановка трех городских маршрутов №89,39 и 16. Утром на нескольких остановках появились объявления, что до улучшения ситуации автобусы будут следовать до остановки «микрорайон Ямальский-2». Сейчас же, по информации местных жителей, транспорт ходит до «Обдорской». Дальше автобусы не пускают и людям, живущим на улице Созидателей, приходится добираться до своих домов по огромным лужам пешком.

На остановках появились объявления, что маршруты общественного транспорта сокращены

Откачка талых вод входит в перечень обязательных работ по содержанию территорий. Если лужа образовалась во дворе, ею должны заняться сотрудники УК, межквартальные проезды — зона ответственности управ, а за территорию, прилегающую к магазинам и другим объектам бизнеса, отвечают собственники.