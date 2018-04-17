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На территории ЖК «Комарово» в Волгограде построят детский сад
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На территории ЖК «Комарово» в Волгограде построят детский сад 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: 72.ru
Детсад на 135 мест на территории ЖК «Комарово» в Советском районе Волгограда построят в рамках госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ». Областная администрация и Минстрой России уже подписали необходимое соглашение.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной администрации, здание будет состоять из двух этажей. На них расположатся семь детских групп, залы для занятий музыкой и физкультурой, а также комната природоведения, медкабинет, столовая, кабинеты логопеда и психолога. Объект сдадут в эксплуатацию до конца 2018 года.
Отметим, что «Комарово» является одним из крупнейших ЖК Волгоградской области. В нем уже введено в эксплуатацию 25 многоэтажек.
Добавим, что по названной выше федеральной программе в регионе в настоящее время продолжается возведение еще трех детсадов на территориях ЖУ «Санаторный» и «Долина» в Волгограде и «Радужный» в Волжском. Объекты сдадут в эксплуатацию в этом году. Все три садика смогут вместить в себя 745 детей.
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