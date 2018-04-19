К ЖК «Комарово» в Волгограде проложат новую дорогу и расширят старую

К ЖК «Комарово» в Советском районе Волгограда построят новую четырехполосную дорогу по улице Ивановского в декабре 2018 года и расширят до двух полос старую внутриквартальную.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном отделении ОНФ, новый объект позволит разгрузить внутриквартальные дороги жилого комплекса, кроме того, автомобилисты смогут беспрепятственно выезжать из своих дворов. Отметим, что люди испытывают транспортные проблемы в «Комарово» уже более пяти лет. ЖК состоит из 20 девятиэтажек. Внутриквартальная дорога по улице академика Комарова, ведущая на основную дорогу по улице Кочуевской, очень узкая, ее ширина составляет всего около трех метров, из-за чего машины по ней могут ездить только в одну сторону. Альтернативная дорога по улице Ивановского широкая, но не асфальтированная. Весь поток автотранспорта жильцов ЖК идет по однополосной дороге вдоль улицы академика Комарова. Люди уже неоднократно жаловались властям и ОНФ на пробки и ДТП на ней.

В результате помощи ОНФ руководство застройщика ЖК выделило 150 миллионов рублей на строительство дороги на улице Ивановского. В настоящее время специалисты уже ведут здесь работы по переносу сетей, на части дороги в экстренном порядке уложены бетонные плиты для организации въезда-выезда с территории комплекса по улицам Владимирской и Янки Купалы. Кроме того, они начали расширять дорогу на улице Комарова до шести метров, чтобы здесь были две полосы.