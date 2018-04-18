Детский сад в ЖК «Испанские кварталы» в новой Москве введут осенью 2018 года

Детский сад на 220 мест активно строится в новой Москве , более половины необходимых работ выполнено, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента развития новых территорий.

«Детский сад в ЖК «Испанские кварталы» (ТиНАО) строится активно, более половины необходимых строительно-монтажных работ уже выполнено. Ввод в эксплуатацию этого детского сада запланирован на осень текущего года», — сказал руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин

После ввода детского образовательного учреждения в эксплуатацию начнется процесс его передачи на баланс города, а затем — набор детей в группы и начало занятий.

Как отмечается в сообщении, это будет первый детский сад в жилом комплексе «Испанские кварталы». Он размещается в одном из кварталов, во внутренние дворы которого запрещен проезд личного автотранспорта, что повышает доступность детского учреждения и безопасность маршрутов родителей и детей, отмечается в сообщении.

«Отдельно стоящее двухэтажное здание площадью около 2,5 тысяч квадратных метров имеет изогнутую форму. Это позволяет создать более четкое и понятное функциональное разделение помещений и оптимизировать маршруты внутри здания. Сочетание необычной формы и ярких элементов на фасадах делает здание легко узнаваемым», — добавляется в материале.

Детское учреждение строится в полном соответствии с современными требованиями и государственными стандартами. В нем, в частности, появится кухня полного цикла, отдельные спальни и обеденные комнаты для каждой группы, раздевалки, санузлы.

За здоровьем и развитием детей будут следить врач-педиатр, логопед и психолог.

Детский сад полностью оборудован всем необходимым для инклюзивного образования, отмечается в сообщении. Так, маршруты передвижения по зданию организованы с учетом потребностей маломобильных людей. Вход в здание расположен на одном уровне с землей, а для перемещения между этажами предусмотрены подъемные механизмы.

«Территория при садике станет настоящим оазисом детства. Большая ее часть отведена под деревца, неопасные виды кустарников, мягкую траву и цветочные клумбы. Между живописными зелеными зонами разместятся девять детских площадок с яркими, непохожими друг на друга домиками, песочницами, лабиринтами и большими крытыми верандами, каждая из которых вместит до 25 детей», — отметил заместитель директора департамента девелопмента ГК «А101» Андрей Фетисов

Строительство детского учреждения ведется полностью за счет инвестора.