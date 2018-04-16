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Белгородская филармония: мертвых душ у нас нет
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Белгородская филармония: мертвых душ у нас нет 

РИА «ФедералПресс» 31 минуту назад
Директор белгородской филармонии Светлана Боруха отвергла информацию о том, что в учреждении фиктивно трудоустроен внук вице-губернатора Владимира Боровика и другие «мертвые души».
Информация о фиктивном трудоустройстве в филармонии появилась в телеграм-канале «Белгород №1».
Боруха подтвердила, что в филармонии прошла прокурорская проверка, однако о ее итогах рассказывать не стала. Но информацию о«мертвых душах» она опровергла.
«В филармонии действительно работает специалист отдела маркетинга Константин Боровик, — приводит ее слова Фонарь. — На момент проверки он находился на рабочем месте».
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