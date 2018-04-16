Белгородская филармония: мертвых душ у нас нет

Директор белгородской филармонии Светлана Боруха отвергла информацию о том, что в учреждении фиктивно трудоустроен внук вице-губернатора Владимира Боровика и другие «мертвые души».

Информация о фиктивном трудоустройстве в филармонии появилась в телеграм-канале « Белгород №1».

Боруха подтвердила, что в филармонии прошла прокурорская проверка, однако о ее итогах рассказывать не стала. Но информацию о«мертвых душах» она опровергла.