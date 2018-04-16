Подъезды отремонтируют в шести домах на улицах Буракова, Бориса Жигулёнкова и Вольная

Весной и летом 2018 года запланировано провести ремонт подъездов в 60 домах — и в том числе в подъездах шести домов на улицах Вольная, Бориса Жигуленкова и Буракова.

На улице Бориса Жигуленкова, в двух пятиэтажных домах — 4 и 25 корпус 4 — бригады управляющей компании ООО «Соколиная гора» отремонтируют три подъезда. Также пять подъездов приведут в порядок на улице Вольная, в домах 1 и 5 корпус 1. На улице Буракова ремонтные работы пройдут в домах 1 корпус 1 и 1 корпус 2.

Последний раз ремонт подъездов в вышеперечисленных домах проводился в 2013 году, поэтому, согласно плану, спустя пять лет бригады приведут подъезды в порядок. Будут затронуты потолки и стены, батареи, лестничные марши, окна, напольное покрытие, а также светильники. В управляющей компании можно уточнить информацию о дате старта и завершения работ.