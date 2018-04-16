Сила молодых. Что привлекает молодёжь в бизнесе

Фото Александра ВОЛОЖАНИНАСила молодых. Что привлекает молодёжь в бизнесе

Роману Алексееву был всего 21 год, когда он, вчерашний выпускник радиофака университета им. Лобачевского, решил стать предпринимателем. К тому времени молодой человек успел немного поработать на оборонном заводе, да не кем-нибудь, а инженером-конструктором. Однако несмотря на престижную профессию, отличное образование и удачно складывающуюся карьеру, хотелось чего-то другого. И он нашёл то, к чему лежит душа: открыл собственную детскую футбольную студию на Бору.

О спорт, ты — мир!

— Я понял, что предпринимательство — это возможность постоянного роста, заработка, который зависит только от тебя, — рассказал молодой бизнесмен. — Я не боялся ответственности, трудностей, мне было интересно.

Поскольку среди родственников, друзей предпринимателей не было, Роман Алексеев решил работать по франшизе.

— Для меня это был менее рискованный вариант, — уточнил наш собеседник. — Мне давали небольшие инструкции, советы. Кроме того, была возможность общаться с такими же предпринимателями, обмениваться опытом.

На вопрос о том, почему именно детская футбольная студия, Роман ответил откровенно.

— Во-первых, мне всегда нравилась педагогическая деятельность. Со студенчества я вёл курсы подготовки ребят к экзаменам. Интересно наблюдать, как дети развиваются, приятно осознавать, что ты к этому причастен. Во-вторых, дошкольный рынок образовательных услуг находится на подъёме, очевидно, что есть спрос.

Кстати, сам молодой предприниматель — нижегородец, а футбольную студию открыл на Бору.

— Мне понравилось, что там много спортивных сооружений и вообще город очень спортивный. Преимущественно работаем с дошкольниками, поэтому говорить о каких-то высоких достижениях неуместно. Наша задача — начать развивать ребёнка физически, дать установку на спорт, привить к нему любовь. Кроме того, футбол — это командный вид спорта, а значит, ребёнок общается с тренером, другими детьми, учится жить в коллективе.

Пока в студии занимаются дети от 3 до 7 лет. Выдерживать конкуренцию с бесплатными секциями непросто.

— Необходимо давать возможность конкурировать бизнесу с государственными структурами. Если бы была грантовая поддержка, мы могли бы обучать детей более старшего возраста. В прошлом году я получил приглашение от министерства промышленности , торговли и предпринимательства Нижегородской области и прошёл обучение в «Центре инноваций социальной сферы». Очень хорошая площадка. Оказывается, в области много социальных предпринимателей. И это здорово, потому что мы не только зарабатываем деньги, но и приносим пользу.

Прокачать английский

Оксана Бородулина живёт в Шатках. Получила высшее педагогическое образование и даже какое-то время работала учителем английского языка.

— Детишки меня полюбили, я сразу почувствовала: педагогика — моё призвание, — рассказала Оксана Бородулина. — Но была мечта — открыть собственное дело. Я подумала: а почему бы и нет? Спрос на изучение иностранного языка сегодня огромный. В ближайшем будущем сдача единого государственного экзамена по английскому языку станет обязательной. К тому же иностранный необходим во многих профессиях. Кто-то мечтает стать стюардессой, кто-то переводчиком.

Оксана Бородулина сняла помещение и оформила документы,

— Дала рекламу в социальных сетях и местной газете. Так появилась студия, — добавила собеседница.

Интересно, что на уроки к Оксане приходят не только школьники, но и взрослые. Как говорит сам педагог, прокачать английский. У группе максимум 4 человека.

— Если больше людей, то внимание у детей рассеивается, результат хуже, — говорит молодой предприниматель.

В прошлом году Оксана стала участником сразу двух грантовых конкурсов.

— Если бы выиграла грант, то потратила его на мультимедийное оборудование. Очень нужны интерактивная доска, проектор, информационные стенды. А ещё хотелось бы расширить помещение — становится тесновато.

Студия английского языка в Шатках работает первый год. Летом, как и положено, каникулы. Но на следующий год преподаватель — молодой предприниматель снова ждёт своих учеников.

Кофейня за две недели? Легко!

Успешных примеров, когда молодые креативные ребята открывают свой бизнес, немало. И не только в Нижегородской области, но и по всей стране.

19-летний студент Владимир Сёмин во Владимире открыл кофейню «на вынос». Собственно, в самой кофейне ничего примечательного. Но тот факт, что второкурсник сделал это буквально с нуля за две недели, да ещё и дал пошаговую инструкцию в соцсетях, как всё реализовать, впечатляет. Конечно, у парня нашлись помощники — такие же молодые ребята-студенты.

Вместе они придумали логотип, дизайн, нашли поставщиков, подобрали рецепты кофе, оформили документы. Деньги молодому предпринимателю пришлось взять в долг, но, судя по активности и целеустремлённости парня, сомневаться не приходится — он рассчитается и будет в прибыли. Неслучайно статус на его странице в соцсетях — «Самый большой риск — это так и не рискнуть».

Фермер с пелёнок

А вот самый молодой фермер — Виктор Гаханов, — ему всего 15 лет, живёт в Иркутской области в посёлке Хокты. У мальчишки настоящее фермерское хозяйство: 2 барана, 7 ягнят, 19 овец, куры, индюки, гуси. Пять лет назад он попросил на день рождения не планшет, не игровую приставку, а овцу с ягнёнком. Желание исполнили. С тех пор хозяйство растёт день ото дня.

С понедельника по пятницу Виктор Гаханов учится, в это время по хозяйству помогают бабушка с дедушкой. А вот в выходные хозяин всегда со своими подопечными. Деньги от продажи молока молодой фермер тратит на еду для животных, а ещё копит на трактор, чтобы заготавливать корма.

Сфера малого бизнеса молодеет. Всё больше появляется ребят, которые заканчивают вузы и открывают своё собственное дело. С молодёжью приходит новое понимание бизнеса и новые технологии. И это хороший фактор.