14 апреля прошёл общегородской субботник в Можайском районе Запада столицы

Всем пришедшим выдали перчатки и весь необходимый инвентарь. В ходе уборочных мероприятий, участники субботника очистили газоны от опавшей листвы и мусора, подмели пешеходные дорожки на территории.

Участие в мероприятии принимали даже юные жители района: они помогали старшим собирать мусор в специализированные пакеты.

Примечательный вид наших улиц, дворов и парков зависит непосредственно и от самих жителей. Когда люди осознают, что это их район, здесь гуляют они сами, их дети, внуки, всем хочется, чтобы их окружала красота, а не банки, битое стекло и сгнившие растения.

Поэтому мы часто принимаем участие в городских субботниках и считаем, что такие мероприятия должны становится традицией московских семей.

Напомню, что общегородские субботники проходят в рамках месячника по благоустройству и уборке столицы.