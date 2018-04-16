Власти Подмосковья рассказали о системе «Безопасный регион»

«В 2018 году особое внимание будет уделяться интеграции в систему видеокамер, установленных на входах в подъезды, во дворах, на детских площадках. Это расширит охват системы видеонаблюдения, повысит эффективность работы правоохранительных органов по раскрытию правонарушений, совершенных в данных местах, и позволит жителям Подмосковья чувствовать себя еще более защищенными», — подчеркнул Дмитрий Пестов.

Он уточнил, что с начала года в систему «Безопасный регион» интегрировано порядка 2500 камер видеонаблюдения.

20 ноября Дмитрий Пестов рассказал об установлении около четырех тысяч видеокамер в 13 подмосковных муниципалитетах, задействованных в проведении чемпионата мира по футболу 2018 года. «Это позволит повысить уровень безопасности участников и гостей чемпионата мира, которые будут проживать на территории Подмосковья» — отметил он.

В рамках госпрограммы «Безопасный регион» видеокамерами в обязательном порядке оборудуются места массового пребывания людей, а также социально значимые объекты (детские сады, школы, учреждения здравоохранения, культуры и спорта).