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Власти Подмосковья рассказали о системе «Безопасный регион»
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Власти Подмосковья рассказали о системе «Безопасный регион» 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
В Московской области уже более 18 тысяч видеокамер подключено к системе «Безопасный регион», рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Дмитрий Пестов. Его слова приводятся на сайте регионального правительства в понедельник, 16 апреля.
«В 2018 году особое внимание будет уделяться интеграции в систему видеокамер, установленных на входах в подъезды, во дворах, на детских площадках. Это расширит охват системы видеонаблюдения, повысит эффективность работы правоохранительных органов по раскрытию правонарушений, совершенных в данных местах, и позволит жителям Подмосковья чувствовать себя еще более защищенными», — подчеркнул Дмитрий Пестов.
Он уточнил, что с начала года в систему «Безопасный регион» интегрировано порядка 2500 камер видеонаблюдения.
20 ноября Дмитрий Пестов рассказал об установлении около четырех тысяч видеокамер в 13 подмосковных муниципалитетах, задействованных в проведении чемпионата мира по футболу 2018 года. «Это позволит повысить уровень безопасности участников и гостей чемпионата мира, которые будут проживать на территории Подмосковья» — отметил он.
В рамках госпрограммы «Безопасный регион» видеокамерами в обязательном порядке оборудуются места массового пребывания людей, а также социально значимые объекты (детские сады, школы, учреждения здравоохранения, культуры и спорта).
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