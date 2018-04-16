Около 2,5 тыс. видеокамер подключено к системе «Безопасный регион» в Подмосковье с начала года

Подмосковье уже более 18 тыс. видеокамер подключено к системе «Безопасный регион». Об этом сообщили в пресс-службе заместителя председателя областного правительства Дмитрия Пестова.

«С начала 2018 г. в систему «Безопасный регион» интегрировано порядка 2 тыс. 500 камер видеонаблюдения. Общее количество работающих в системе видеокамер доведено до 18 тыс.», — говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что развитие системы «Безопасный регион» ведется в рамках государственной программы Московской области «Безопасность Подмосковья». Видеокамерами в обязательном порядке оборудуются места массового пребывания людей — парки, центральные площади и перекрестки, въезды в города и микрорайоны, а также социально значимые объекты — детские сады, школы, учреждения здравоохранения, культуры и спорта, и т.д.