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Около 2,5 тыс. видеокамер подключено к системе «Безопасный регион» в Подмосковье с начала года
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Около 2,5 тыс. видеокамер подключено к системе «Безопасный регион» в Подмосковье с начала года 

Агентство «Москва» 29 минут назад
Фото: Подмосковье Сегодня
В Подмосковье уже более 18 тыс. видеокамер подключено к системе «Безопасный регион». Об этом сообщили в пресс-службе заместителя председателя областного правительства Дмитрия Пестова.
«С начала 2018 г. в систему «Безопасный регион» интегрировано порядка 2 тыс. 500 камер видеонаблюдения. Общее количество работающих в системе видеокамер доведено до 18 тыс.», — говорится в сообщении.
В пресс-службе пояснили, что развитие системы «Безопасный регион» ведется в рамках государственной программы Московской области «Безопасность Подмосковья». Видеокамерами в обязательном порядке оборудуются места массового пребывания людей — парки, центральные площади и перекрестки, въезды в города и микрорайоны, а также социально значимые объекты — детские сады, школы, учреждения здравоохранения, культуры и спорта, и т.д.
«В 2018 г. особое внимание будет уделяться интеграции в систему видеокамер, установленных на входах в подъезды, во дворах, на детских площадках. Это расширит охват системы видеонаблюдения, повысит эффективность работы правоохранительных органов по раскрытию правонарушений, совершенных в данных местах, и позволит жителям Подмосковья чувствовать себя еще более защищенными», — приводятся в сообщении слова Д. Пестова.
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