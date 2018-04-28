Активисты ОНФ из удаленных районов Ленобласти провели экологические акции

Активисты Общероссийского народного фронта из Тихвинского и Лодейнопольского районов Ленинградской области присоединились к всероссийскому субботнику. В Тихвине силами волонтеров была убрана территория детского оздоровительно-образовательного центра «Огонек». В Лодейном Поле привели в порядок излюбленное место отдыха горожан — пляж озера Озерко.

Главной задачей субботника в центре «Огонек» стало приведение учреждения в поярдок к летнему оздоровительному сезону. Волонтеры, в числе которых были

представители «Молодежки ОНФ» в Тихвинском районе, школьного волонтерского

объединения «V18», общественных организаций «Волонтеры Победы» и «Юные

миротворцы — добровольцы» расчистили территорию от старой листвы и порубочных

остатков старых сосен. Привлеченные добровольцы из органов МВД МЧС помогли

построить новые спортивные снаряды, а заодно напомнили школьникам о правилах

техники безопасности.

В Лодейном поле активисты Народного фронта в рамках экологической акции на озере Озерко поставили себе задачу уберечь водоем от сукцессии — зарастания береговой линии и превращения озера в болото. Территорию между самыми любимыми народными пляжами «песчаным» и «учительским» учащиеся школы №3 им Героев Свири расчистили от листвы и сухостоя лиственных деревьев.