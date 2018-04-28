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Активисты ОНФ из удаленных районов Ленобласти провели экологические акции
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Активисты ОНФ из удаленных районов Ленобласти провели экологические акции 

Ivyborg.ru 1 час назад
Фото: Ivyborg.ru
Активисты Общероссийского народного фронта из Тихвинского и Лодейнопольского районов Ленинградской области присоединились к всероссийскому субботнику. В Тихвине силами волонтеров была убрана территория детского оздоровительно-образовательного центра «Огонек». В Лодейном Поле привели в порядок излюбленное место отдыха горожан — пляж озера Озерко.
Главной задачей субботника в центре «Огонек» стало приведение учреждения в  поярдок к летнему оздоровительному сезону. Волонтеры, в числе которых были
представители «Молодежки ОНФ» в Тихвинском районе, школьного волонтерского
объединения «V18», общественных организаций «Волонтеры Победы» и «Юные
миротворцы — добровольцы» расчистили территорию от старой листвы и порубочных
остатков старых сосен. Привлеченные добровольцы из органов МВД и МЧС помогли
построить новые спортивные снаряды, а заодно напомнили школьникам о правилах
техники безопасности.
В Лодейном поле активисты Народного фронта в рамках экологической акции на  озере Озерко поставили себе задачу уберечь водоем от сукцессии — зарастания береговой линии и превращения озера в болото. Территорию между самыми любимыми народными пляжами «песчаным» и «учительским» учащиеся школы №3 им Героев Свири расчистили от листвы и сухостоя лиственных деревьев.
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