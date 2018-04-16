ИФНС не отвечает за ущерб вред деловой репутации фирмы из-за блокировки ее счета 

Компания и ее учредитель подали иск к ФНС РФ о взыскании с нее 198 тыс. рублей. В эту сумму они оценилb вред, нанесенный деловой репутации компании вследствие блокировки ее счета.
Суды пришли к выводу о неправомерности иска.
Деловая репутация защищается по правилам ст. 152 ГК РФ. Из нее следует, что иск обоснован, если доказано:
факт распространения ответчиком сведений об истце; порочащий характер этих сведений; несоответствие сведений реальности.
В данном случае не представлено доказательств того, что перечисленные обстоятельства имели место.
Сам по себе факт вынесения ИФНС решения о блокировке счета не служит поводом для возложения на налоговую службу ответственности по ст. 152 ГК РФ. Об этом сказано в ч. 4 п. 7 Постановления Пленума ВС РФ от 24.02.2005 № 3. Тем более, что компания не доказала то обстоятельство, что неугодное ей решение инспекции обжаловалось и было признано незаконным.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Арбитражного суда Московского округа от 02.04.2018 № Ф05-2754/2018
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