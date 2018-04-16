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В Курганской области вырубают уникальный бор под видом санитарной чистки
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В Курганской области вырубают уникальный бор под видом санитарной чистки 

Парламентская газета 33 минуты назад
Фото: Парламентская газета
Жители села Кирово Мишкинского района Курганской области борются за сохранение уникального соснового бора — памятника природы регионального значения. Глава администрации села Виктор Кононов рассказал «URA.RU», что ждёт представителей прокуратуры, чтобы представить им доказательства нарушений, которые были допущены при санитарной очистке леса.
«Некоторые сосны пожелтели, но представители Юргамышского лесничества почему-то вырубают не больные деревья, а зелёные, на некоторых из них нет даже клейма», — говорит Виктор Кононов. Против таких действий лесорубов активно выступили местные жители. «Мы сейчас не даём им вывозить спиленный лес, чтобы были доказательства, что пострадали здоровые деревья», — рассказывает глава села. Он добавил, что вырубке подверглось значительное количество сосен — посреди бора образовалась целая поляна.
В реестр памятников природы регионального значения Кировский бор был внесён в 2016 году постановлением правительства Курганской области. Средний возраст деревьев составляет 100—120 лет. В бору более 110 видов растений, среди них включённые в Красную книгу Российской Федерации и Курганской области.
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