В Курганской области вырубают уникальный бор под видом санитарной чистки

Жители села Кирово Мишкинского района Курганской области борются за сохранение уникального соснового бора — памятника природы регионального значения. Глава администрации села Виктор Кононов рассказал «URA.RU», что ждёт представителей прокуратуры , чтобы представить им доказательства нарушений, которые были допущены при санитарной очистке леса.

«Некоторые сосны пожелтели, но представители Юргамышского лесничества почему-то вырубают не больные деревья, а зелёные, на некоторых из них нет даже клейма», — говорит Виктор Кононов. Против таких действий лесорубов активно выступили местные жители. «Мы сейчас не даём им вывозить спиленный лес, чтобы были доказательства, что пострадали здоровые деревья», — рассказывает глава села. Он добавил, что вырубке подверглось значительное количество сосен — посреди бора образовалась целая поляна.