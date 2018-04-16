Более тысячи оренбуржцев написали «Тотальный диктант-2018» 

14 апреля более тысячи оренбуржец приняли участие в юбилейном «Тотальном диктанте». В Оренбурге проверили свою грамотность около 600 человек, в Орске -300, в Бузулуке— 159. Жители Оренбуржья в этот раз писали отрывок «День» из будущей книги «Дети мои» Гузели Яхиной. Писательница подготовила еще два текста «Утро» и Вечер», которые дикторы прочитали в других регионах. В своем приветственном слове Гузель Яхина рассказала, что ее новой произведение посвящено жизни учителя словесности в немецкой колонии на Волге. Как объяснят писательница, герой книги ощущает себя «маленьким человеком», но большая любовь и большая история меняют его жизнь.
Впервые акция проверки знаний по русскому языку стартовала в 2003 году в Новосибирске. С тех пор «Тотальный диктант» стал международным проектом, который проходит в уже 76 странах.