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Додон назвал удар по Сирии неправомерным
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Додон назвал удар по Сирии неправомерным 

Деловая газета «Взгляд» 33 минуты назад
Молдавия выступает за международное расследование якобы имевшей место химатаки в сирийском городе Дума, заявил президент республики Игорь Додон.
Додон подчеркнул, что Молдавия осуждает применение химического оружия и призывает к созданию международной миссии для проведения независимого расследования в связи с «предполагаемой химатакой в сирийском городе Дума», передает РИА «Новости».
По словам Додона, ракетный удар США, Британии и Франции по Сирии до проведения такого расследования был неправомерным.
По словам президента Молдавии, эскалация конфликта в Сирии затрудняет не только работу миссии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), но и ставит под угрозу весь процесс мирного урегулирования.
В ночь на субботу США, Британия и Франция выпустили по Сирии 103 ракеты. Сирийская ПВО перехватила 71 крылатую ракету западной коалиции. При этом Пентагон заявил о якобы поражении всех целей при атаке в Сирии. Москва назвала удар по Сирии очередной попыткой сместить сирийского президента Башара Асада.
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