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Аксаков объяснил, почему необходимо регулирование цифровой экономики
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Аксаков объяснил, почему необходимо регулирование цифровой экономики 

Парламентская газета 38 минут назад
Фото: Парламентская газета
Государственное регулирование цифровой экономики поможет защитить граждан от мошенников, которые собирают деньги на различные проекты, а затем исчезают. Об этом «Парламентской газете» заявил глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Депутат встретился 16 апреля со студентами образовательного центра «Сириус», где рассказал молодёжи о том, что делает Государственная Дума для развития цифровой экономики.
«На встрече с молодёжью я рассказывал, что делает власть для того, чтобы это направление у нас активно развивалось. Меня спросили, зачем нужно госрегулирование этой сферы, которое может, наоборот, затормозить её развитие. Я отметил, что легализация этого процесса позволит отобрать только честные компании, которые разрабатывают реальные проекты, а также защитит инвесторов от рисков», — сказал он.
По словам Аксакова, законодатели собираются не регулировать рынок цифровой экономики, а «определить правила игры, которые позволят максимально защитить людей от недобросовестных участников».
Депутат также напомнил студентам, что цифровая экономика — это не только IT-компании, но и промышленность, сельское хозяйство, транспорт, образование и медицина.
«Молодёжь, которая пришла со мной встретиться, очень талантливая и владеющая темой, поэтому мне было очень интересно с ними пообщаться», — сказал Аксаков.
Образовательный центр «Сириус» в городе Сочи создан Образовательным фондом «Талант и успех» на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе президента Владимира Путина.
Цель работы Образовательного центра — раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одарённых детей, проявивших выдающиеся способности в области искусств, спорта, естественно-научных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве.
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