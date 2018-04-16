Аксаков объяснил, почему необходимо регулирование цифровой экономики

Государственное регулирование цифровой экономики поможет защитить граждан от мошенников, которые собирают деньги на различные проекты, а затем исчезают. Об этом « Парламентской газете » заявил глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков

Депутат встретился 16 апреля со студентами образовательного центра «Сириус», где рассказал молодёжи о том, что делает Государственная Дума для развития цифровой экономики.

«На встрече с молодёжью я рассказывал, что делает власть для того, чтобы это направление у нас активно развивалось. Меня спросили, зачем нужно госрегулирование этой сферы, которое может, наоборот, затормозить её развитие. Я отметил, что легализация этого процесса позволит отобрать только честные компании, которые разрабатывают реальные проекты, а также защитит инвесторов от рисков», — сказал он.

По словам Аксакова, законодатели собираются не регулировать рынок цифровой экономики, а «определить правила игры, которые позволят максимально защитить людей от недобросовестных участников».

Депутат также напомнил студентам, что цифровая экономика — это не только IT-компании, но и промышленность, сельское хозяйство, транспорт, образование и медицина.

«Молодёжь, которая пришла со мной встретиться, очень талантливая и владеющая темой, поэтому мне было очень интересно с ними пообщаться», — сказал Аксаков.

Цель работы Образовательного центра — раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одарённых детей, проявивших выдающиеся способности в области искусств, спорта, естественно-научных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве.